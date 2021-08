Sport: Bernardo, bene Inter e Milan ma non si dimentichino dilettanti, giovani e disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorre affidare in determinati orari le strutture sportive presenti nei parchi alle associazioni dilettantistiche. Assieme alla mia squadra istituirò una Consulta dello Sport permanente che con concretezza sia dalla parte loro sviluppando attraverso l'ascolto soluzioni in sinergia con un Comune amico e che lo faccia non solo a livello agonistico, ma che si rivolga in primis a chi si occupa dell’avviamento allo sport e di attività ludico-ricreativa, di sociale e sostegno. Realizzeremo “percorsi di vita” nei maggiori parchi comunali potenziandoli con ulteriori attrezzi. Punteremo forte sulle borse di studio per i ragazzi che in età scolare passeranno per meriti dall’attività amatoriale a quella agonistica”. Conclude Luca Bernardo, candidato sindaco di centrodestra a Milano. (Com)