Cina: allerta arancione per rischio alluvioni in diverse province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro meteorologico cinese ha rinnovato oggi l’allerta arancione per il rischio alluvioni in diverse province. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. Tra oggi e domani forti piogge sono previste nelle province di Sichuan, Shaanxi, Shanxi, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu, Shandong and Heilongjiang e nella municipalità di Chongqing. Particolarmente colpite secondo le previsioni saranno le zone centrali di Henan con piogge di 250-350 mm. (Cip)