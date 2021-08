Afghanistan: Organizzazione cooperazione islamica sostiene l'approccio al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) ha esortato la comunità internazionale a fornire assistenza all'Afghanistan, durante un incontro per fare il punto sulla situazione nel Paese dopo la presa di potere dei talebani. Il segretario generale dell'Oic, Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, ha affermato che il blocco sostiene l'approccio al dialogo in Afghanistan, aggiungendo che c'è un crescente aumento dei bisogni umanitari nel Paese devastato dalla guerra. L'Oic è un'organizzazione internazionale che rappresenta 57 Paesi musulmani. (Res)