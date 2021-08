Afghanistan: ministro Esteri Ucraina, evacuate 83 persone da Kabul, anche giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo militare ucraino ha evacuato oggi 83 persone da Kabul, tra cui giornalisti, attivisti e donne e bambini afgani. Lo ha riferito il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba. "Oggi, un aereo militare ucraino ha portato via da Kabul altre 83 persone. 31 ucraini più altri cittadini stranieri: giornalisti di 'Radio free Europe", 'Wall Street Journal', 'Usa Today', attivisti per i diritti umani, donne e bambini afgani", ha scritto Kuleba in un tweet. "Sono al sicuro a Kiev. Non abbandoniamo la nostra gente e aiutiamo gli altri. Lavoriamo per ulteriori evacuazioni", ha aggiunto il ministro. In una dichiarazione separata, l'ufficio di presidenza dell'Ucraina ha reso noto che più di 100 ucraini sono rimasti in Afghanistan. (Rum)