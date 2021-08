Roma: Picca (Lega), bene sanzioni a chi non rispetta regole, a Ostia colpire anche abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da sempre chiediamo il controllo del territorio e il nostro ringraziamento va alle forze dell'ordine per il lavoro svolto in condizioni spesso difficili. Apprendiamo dalle cronache un importante intervento realizzato in queste ore e come Lega sottolineiamo l'importanza di sanzionare chi non rispetta le regole". Così in una nota Monica Picca, consigliera della Lega al Municipio X di Roma. "Allo stesso tempo ribadiamo la necessità di colpire il commercio abusivo che sopravvive in barba alla legge e alla faccia degli esercenti regolari. Regolamentare le attività commerciali produce servizi migliori e allontana l'illegalità", conclude. (Com)