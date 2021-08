Russia: Putin, crisi in Afghanistan è una minaccia diretta per la sicurezza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in Afghanistan riguarda direttamente la sicurezza della Russia. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con i rappresentanti del partito Russia Unita, come riportato dal quotidiano "Kommersant". Il presidente ha sottolineato che non bisogna permettere ai militanti afgani di penetrare in Russia. "Non vogliamo che qualche militante entri nel nostro Paese sotto le spoglie di profugo. Non vogliamo che si ripeta in qualche modo ciò che abbiamo avuto negli anni '90 e a metà degli anni 2000, quando di fatto c'era un conflitto armato nel Caucaso del nord". Secondo il presidente, i profughi afgani "potrebbero essere migliaia, centinaia di migliaia e persino milioni"e ha ricordato che la Russia condivide migliaia di chilometri di confine con i paesi dell'Asia Centrale, con i quali vige un regime di esenzione dei visti. Putin si è per questo opposto all'idea proposta da alcuni Paesi occidentali di collocare i rifugiati afgani in Asia Centrale in attesa che ricevano i visti per gli Stati Uniti e l'Europa. Il presidente russo ha definito questo principio "umiliante". "Ciò significa che possiamo inviare persone senza visto ai nostri vicini, ma non vogliamo portarli da noi senza visto. Si tratta di un approccio umiliante per risolvere questo problema", ha dichiarato Putin. (Rum)