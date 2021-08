Afghanistan: ministro Esteri russo Lavrov, i talebani per ora mantengono le promesse fatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei talebani fino ad ora hanno mantenuto la promessa di porre fine alle ostilità in Afghanistan. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante un incontro con il presidente, Vladimir Putin e i rappresentanti del partito Russia Unita, come riportato dall'agenzia "Interfax". "Per ora constatiamo che i talebani stanno mantenendo fede alle dichiarazioni fatte, sia per quanto riguarda porre fine alle ostilità, sia sull'amnistia di tutti coloro che sono coinvolti in questo scontro, sia sulla necessità di un dialogo a livello nazionale per formare un governo di coalizione inclusivo", ha dichiarato Lavrov. "In particolare, ieri sono stati avviati contatti con l'ex presidente Karzai e con il capo del Consiglio di Accordo nazionale, Abdullah Abdullah", ha continuato il ministro. Lavrov ha poi aggiunto che anche nella valle del Panjshir, dove i leader tagiki avevano annunciato che continueranno a resistere ai talebani, "sono stati stabiliti dei contatti".(Rum)