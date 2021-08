Usa-Lituania: da Washington solidarietà per atteggiamento "coercitivo" Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha parlato ieri con il ministro degli Esteri della Lituania, Gabrielius Landsbergis. Blinken, riferisce un comunicato del dipartimento, ha espresso la solidarietà degli Stati Uniti a fronte al comportamento coercitivo della Cina. Il riferimento è alla crisi diplomatica scatenata dalla decisone di Taiwan di aprire un ufficio di rappresentanza in Lituania basato a Vilnius, seguita dalla decisione della Lituania di aprire a sua volta un ufficio commerciale a Taiwan tra ottobre e novembre. Pechino ha risposto richiamando il suo ambasciatore in Lituania. La Cina ha sempre rispettato la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale della Lituania, mentre l'ultima decisione di Vilnius di consentire alle autorità di Taiwan di aprire un "ufficio di rappresentanza" con il nome di "Taiwan" viola gravemente la sovranità cinese, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in una nota sul richiamo a Pechino del suo ambasciatore in Lituania. (Nys)