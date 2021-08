Afghanistan: Gasparri (FI), riflettere su errori Occidente e no a trattative con talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È certamente da condividere il ringraziamento alle nostre Forze Armate da parte del ministro della Difesa Guerini, ma lo sforzo nell’evacuazione non ci deve far ignorare quanto sta avvenendo a Kabul. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri membro della Commissione difesa di Palazzo Madama. "Bambini dispersi, morti che si moltiplicano, una immagine disastrosa del mondo occidentale che ha lasciato in maniera vile l’Afghanistan in mano ai talebani. Previsioni sbagliate, servizi di intelligence di tutto l'Occidente sconfessati sul campo e smentiti nelle loro previsioni. Oltre alle spese vanificate fatte in Afghanistan, oltre al doloroso e immenso costo di vite umane, dobbiamo anche pensare al costo di strutture di intelligence e di controllo che escludeva un tracollo fulmineo. E se hanno fatto previsioni giuste - prosegue - le hanno evidentemente tenute per loro. È una debacle senza precedenti del mondo occidentale. Su questo bisogna riflettere. Altro che trattare con i Talebani, come hanno detto prima Conte e adesso Prodi. Ci sono politici della sinistra italiana pronti a mettersi in ginocchio davanti ai tagliagole. È un'ipotesi inaccettabile. Un conto è l'intervento umanitario, che deve essere prodotto in questi giorni tra mille difficoltà, altro è un’analisi politica della situazione. Le proposte di Conte e di Prodi sono aberranti. L'Occidente non può piegarsi di fronte a chi ha dimostrato nel passato e sta dimostrando nel presente una ferocia senza limiti”, conclude. (Com)