Vaticano: Papa, non inseguire Dio in immagini di potenza, riconoscerlo nell’umanità di Gesù

- “Non bisogna inseguire Dio in sogni e immagini di grandezza e di potenza, ma bisogna riconoscerlo nell’umanità di Gesù e, di conseguenza, in quella dei fratelli e delle sorelle che incontriamo sulla strada della vita”. Lo ha detto Papa Francesco durante l’Angelus. “Dio si è fatto carne e sangue: si è abbassato fino a diventare uomo come noi, si è umiliato fino a caricarsi delle nostre sofferenze e del nostro peccato, e ci chiede di cercarlo, perciò, non fuori dalla vita e dalla storia, ma nella relazione con Cristo e con i fratelli”, ha sottolineato Papa Francesco. Bergoglio ha quindi affermato: “Di fronte al gesto prodigioso di Gesù che con cinque pani e due pesci sfama migliaia di persone, tutti lo acclamano e vogliono portarlo in trionfo. Ma quando Lui stesso spiega che quel gesto è segno del suo sacrificio, cioè del dono della sua vita, della sua carne e del suo sangue, e che chi vuole seguirlo deve assimilare Lui, la sua umanità donata per Dio e per gli altri, allora no, questo Gesù ci mette in crisi". Il Pontefice ha infine invitato a non meravigliarsi se Gesù Cristo ci mette in crisi: "Anzi, preoccupiamoci se non ci mette in crisi, perché forse abbiamo annacquato il suo messaggio. E chiediamo la grazia di lasciarci provocare e convertire dalle sue “parole di vita eterna”.(Civ)