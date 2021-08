Milano: Bernardo, zero vigili di quartiere ad agosto, pensavo fosse uno scherzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pensavo fosse uno scherzo, un’esagerazione, e invece no: per tutto agosto il pattugliamento dei vigili di quartiere è stato davvero sospeso. Si tratta di uomini e donne di cui sono convinto estimatore, e loro stessi, ne sono certo, vorrebbero essere in strada vicino ai milanesi”. Lo afferma in una nota il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo sottolineando che “Proprio quando tanti anziani, donne e ragazzi che sono dovuti rimanere in città si sentono più soli, quando la criminalità si fa più forte, l'attuale amministrazione costringe in ufficio o smart working figure così importanti. I cittadini si lamentano, non comprendono, e hanno ragione. I sindacati pure. La Polizia Locale peraltro è già sotto organico: su 2800 agenti 2100 sono in smart working o lavorano in ufficio, ossia il 75 per cento. ‘Milano in 15 minuti’? Anziché a slogan parigini si pensi alla sicurezza dei milanesi”. “Il vigile di quartiere è una figura di riferimento e fiducia per i cittadini e noi la faremo tornare centrale. Inoltre procederemo alla rapida assunzione di 600 agenti della Polizia Locale” ha concluso Bernardo. (Com)