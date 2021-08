Messico: otto morti dopo passaggio uragano Grace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto persone sono morte in Messico e altre tre risultano disperse a seguito del passaggio dell’uragano Grace, che ieri ha toccato terra nello Stato di Veracruz, sulla costa orientale, con venti fino a 190 chilometri orari portando piogge torrenziali e inondazioni. Lo rende noto il governatore dello stato Cuitláhuac García, secondo quanto riferisce il quotidiano "Milenio". "Le mie condoglianze alle famiglie di bambini e adulti morti a causa dell'uragano a Xalapa e in altri luoghi a Veracruz. Non sono soli", ha scritto su Twitter il presidente Andrés Manuel López Obrador. (Mec)