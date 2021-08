Roma 2021: Gualtieri, dati allarmanti su sfratti, riaffermeremo diritto all'abitare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia "si farà anche da garante sui canoni d'affitto e sulla corretta fruizione degli immobili da parte di soggetti bisognosi - prosegue Gualtieri -, gestirà i buoni casa e coordinerà le politiche abitative con quelle sociali per la protezione ed il reinserimento di soggetti bisognosi. Sarà anche l'attore principale per ripristinare la legalità nell'assegnazione e gestione degli alloggi pubblici, in cooperazione con la task force specializzata, e per monitorare la qualità abitativa attraverso un Osservatorio dedicato. Abbiamo in programma - conclude il candidato del centrosinistra - anche un piano per l'offerta di nuove case senza consumo di ulteriore suolo e la costruzione di alloggi di piccole dimensioni e centri civici di quartiere". (Rer)