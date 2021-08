Libia: Covid, registrati nuovi 1.722 casi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.722 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Libia nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 34. Lo riferisce il bollettino odierno diramato dal Centro nazionale per il controllo delle malattie relativo a 7.260 campioni effettuati. Il rapporto tra test effettuati e positivi è pari al 23,7 per cento. Il maggior numero di casi è stato registrato nella capitale Tripoli, seguita da Sebha con 87 nuovi contagiati. I guariti sono 959. Finora, 927.575 cittadini hanno ricevuto il vaccino contro il coronavirus in Libia. (Lit)