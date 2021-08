Svezia: premier Lofven si dimetterà da leader Socialdemocratici a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro svedese ha annunciato l’intenzione di dimettersi come leader del Partito socialdemocratico già a novembre, nel corso del congresso nazionale della formazione. Nel corso di un discorso pubblico tenuto oggi a Akersberga, vicino Stoccolma, Lofven ha spiegato che si tratta “di una decisione maturata nel tempo”. In conseguenza della scelta di lasciare l'incarico di leader socialdemocratico, Lofven abbandonerà anche l'incarico di premier “Sono stato segretario del Partito per dieci anni, primo ministro per sette. Sono stati anni fantastici, ma ogni cosa giunge a una fine. Voglio offrire le migliori condizioni possibili per il mio successore”, ha detto Lofven. Le dimissioni del leader socialdemocratico arriveranno a meno di un anno dalle elezioni parlamentari in Svezia, previste per l’11 settembre 2022. Ex sindacalista, Lofven è divenuto segretario del Partito socialdemocratico nel 2012 e condotto la formazione a due vittorie elettorali, nel 2014 e 2018. Nei mesi scorsi, Lofven è stato il primo capo del governo nella storia della Svezia a perdere un voto di fiducia, a causa di tensioni nella coalizione. L’opposizione non è stata però in grado di proporre un candidato alternativo, portando al ritorno di Lofven alla carica di primo ministro, dopo solo due settimane dall’inizio della crisi politica.(Sts)