Milano: carabinieri, numerosi i controlli per rispetto delle normative anti Covid

- Nel corso del fine settimana i carabiniei del comando provicniale di Milano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati in genere ed al controllo del rispetto delle normative Covid. Ieri mattina a Segrate presso l’idroscalo i militari unitamente a personale del nucleo ispettorato del lavoro di Milano hanno eseguito un controllo straordinario del territorio verificando i servizi svolti dai parcheggiatori insistenti nel perimetro esterno del bacino idrico, gestiti da una società concessionaria. I militari hanno elevato, nei confronti del titolare della società, sanzioni amministrative per un totale di 12.800 euro con contestuale sospensione dell’ attività lavorativa per avere occupato 3 lavoratori in nero su un totale di 8 presenti. La sospensione, al momento congelata, diventa esecutiva se il titolare non ottempera alla regolarizzazione dei lavoratori ed al pagamento delle sanzioni entro lunedì mattina. I tre giovani sono stati sorpresi a lavorare senza alcun contratto lavorativo mentre facevano accedere le macchine all’interno delle aree adibite al parcheggio. Durante il controllo i Carabinieri hanno anche denunciato in stato di libertà il titolare per avere installato presso i vari parcheggi impianti di videosorveglianza senza alcuna autorizzazione obbligatoria, elevando anche una sanzione di 1500 euro. Nel medesimo contesto, i Carabinieri hanno eseguito vari posti controllo lungo la circonvallazione dell’idroscalo controllando 42 veicoli e 70 persone. (segue) (Com)