Milano: carabinieri, numerosi i controlli per rispetto delle normative anti Covid (2)

- A Cinisello Balsamo invece i Carabinieri unitamente a personale del Nas di Milano hanno proceduto al controllo di 4 esercizi commerciali tra i quali una pizzeria kebab di proprietà di un egiziano, ove sono state riscontrate inadeguatezze strutturali e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp quindi segnalata all’ATs ed una sanzione di euro duemila, un minimarket di proprietà di un 46enne egiziano a carico del quale è stata elevata una sanzione amministrativa di mille euro, per gravi carenze igienico sanitarie, un’ortofrutta dove sono state riscontrate carenze strutturali e quindi segnalata all’ATS, ed un negozio di generi alimentari. Nell’ambito dei controlli, i militari dell’Arma hanno controllato 60 persone, frequentatori di luoghi pubblici e stazioni metropolitane. A Bresso è stato denunciato per evasione un 26enne marocchino sottoposto agli arresti domiciliari, poichè non trovato presso la propria abitazione. A Sesto San Giovanni è stato controllato alla guida della propria autovettura un italiano 71enne e trovato in possesso di un coltello a serramanico, per cui veniva deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere. Inoltre sono stati deferiti in stato di libertà per tentato furto un italiano 29enne poiché fermato dopo aver asportato delle bottiglie di superalcolici da un ipermercato, ed un rumeno 23enne, fermato dopo aver tentato di asportare alcune cartucce per stampanti da un supermercato. I controlli dei Carabinieri proseguiranno con la stessa intensità anche nei prossimi giorni. (Com)