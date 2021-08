Grecia: fonti stampa, governo non intende riproporre misure restrittive in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco non intende sospendere le attività economiche e sociali in autunno, anche a fronte di un incremento dei casi di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini", citando fonti dell'esecutivo ellenico. Nella prospettiva delle autorità di Atene, con la stagione autunnale i non vaccinati non potranno entrare all'interno dei luoghi di intrattenimento (ristoranti al coperto, caffè, bar, teatri e cinema, nonché stadi sportivi) al contrario dei vaccinati, che potrà farlo semplicemente esibendo il relativo certificato digitale e documenti di identità. Parlando all'emittente "Skai Tv", il portavoce del governo greco Yiannis Oikonomou ha affermato che gli annunci pertinenti sono attesi martedì. "Penso che martedì sarà annunciato il quadro che disciplinerà le attività nel contesto della pandemia e il funzionamento dell'economia e della società", ha affermato. (Gra)