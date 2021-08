Kuwait-Iraq: premier Al Kadhimi in visita nel Paese del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Mustafa Al Kadhimi, ha intrapreso oggi una visita in Kuwait, a capo di una delegazione governativa di alto livello. Lo riferisce una nota stampa dell'ufficio del primo ministro. Al Kadhimi ha confermato che la visita rientra nell'impegno per rafforzare la cooperazione e le relazioni bilaterali con vari Paesi, incluso il Kuwait. In precedenza, il primo ministro ha sottolineato che sono necessarie discussioni con i leader politici in Kuwait per elaborare una road map regionale. Il primo ministro ha aggiunto che il governo iracheno si è impegnato a tenere elezioni nella data prevista del 10 ottobre e ha affermato di aver preparato tutte le procedure necessarie per il corretto svolgimento delle elezioni. (Res)