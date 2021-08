Roma: controlli polizia locale, massima attenzione a Ostia, riscontrati diversi illeciti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'attività di controllo da parte della polizia locale di Roma che anche in questo ha svolto verifiche nelle zonedella movida, come Trastevere, Campo de' Fiori, San Lorenzo, Pigneto, Ponte Milvio, Eur. Particolare attenzione al litorale di Ostia dove i controlli hanno riguardato locali pubblici e stabilimenti balneari, per uno dei quali è stata eseguita la chiusura in quanto già diffidato: sono state riscontrate violazioni di alcune misure anti contagio, nonché l'assenza di autorizzazioni previste per gli spettacoli ed intrattenimenti pubblici. Oltre alla chiusura, il gestore del noto stabilimento è stato denunciato. Nell'ambito del contrasto all'abusivismo commerciale, a Ostia, gli agenti hanno sequestrato diverse centinaia di articoli venduti irregolarmente, tra cui numerosi giocattoli non a norma e potenzialmente dannosi. Sul fronte della vendita irregolare di alcolici sono stati chiusi due minimarket, precedentemente diffidati. Verifiche mirate anche sul versante della sicurezza stradale, con oltre 200 veicoli controllati. (Rer)