Donbass: incontro Zelensky-Merkel, focus su soluzione pacifica a conflitto in Ucraina orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della pacificazione del conflitto nel Donbass è stata uno dei temi affrontati dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso dell'incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Lo ha detto lo stesso Zelensky, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il capo del governo della Germania, in visita a Kiev. "L'argomento prioritario dei nostri colloqui odierni è stato il processo di pace nel Donbass. È importante che nel quadro del Formato Normandia, Ucraina, Germania e Francia abbiano una posizione consolidata sul piano di pace, che dovrebbe essere basato su una serie di punti prioritari. L'agenda di Parigi, che dovrebbe essere implementata, rimane rilevante in questo contesto", ha detto Zelensky. "Ci sforziamo di ottenere un cessate il fuoco permanente, lo scambio di detenuti, l'apertura del checkpoint dai territori temporaneamente occupati e l'ammissione di rappresentanti del Comitato internazionale della Croce Rossa in queste aree. La nostra posizione è che mentre non vediamo progressi, la pressione sulla Federazione Russa dovrebbe continuare, aspettandoci in questo senso degli sforzi molto attivi da parte dei nostri partner", ha aggiunto il presidente ucraino.(Rum)