Attacco hacker: Corrotti (Lega), Zingaretti torni da vacanze, sistemi Lazio ancora fermi

- "Ricordiamo ancora quando il presidente Zingaretti, a seguito dell'attacco hacker, prometteva il ritorno alla normalità in tempi brevi. Sono invece passate settimane e le mail regionali non sono ancora state riattivate, il sito del consiglio regionale è fuori uso, senza contare le innumerevoli difficoltà nella prenotazione dei servizi regionali". Così in una nota Laura Corrotti, consigliera della Lega alla Regione Lazio. "La Regione Lazio è sostanzialmente ferma a tempo indeterminato - aggiunge -, con pagamenti alle aziende bloccati e con un concreto rischio per i dipendenti di non vedere il prossimo stipendio se la situazione non si risolve quanto prima. A ciò, si aggiunge un problema di trasparenza democratica: la funzione di controllo dell'opposizione è sospesa non riuscendo a sapere cosa fa, in tutto questo tempo, la giunta regionale. È forse il tempo per Zingaretti - conclude - di tornare dalla vacanze e riaprire il consiglio: non si può fermare così una regione intera." (Com)