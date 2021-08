Giustizia: Franceschini ad Associazione familiari vittime stragi, impegno massimo per la ricerca della verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha risposto stamattina alla lettera che il presidente dell'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna, Paolo Bolognesi, ha inviato a lui e al presidente del Consiglio, Mario Draghi, in merito alla recente nomina del direttore dell'Archivio di Stato, assicurando massimo impegno per la ricerca della verità. “So bene che, diversi mesi fa – si legge tra l’altro nella lettera – si aprì una polemica in occasione dell'acquisizione tramite donazione, nell'ambito della ordinaria attività di biblioteche e archivi, del fondo Rauti, già vincolato nel 2017 dalla soprintendenza archivistica. Posto che dovere delle istituzioni è accogliere tutto il materiale documentale utile, ora e nel futuro, alla ricostruzione della storia e al lavoro degli studiosi indipendentemente (ci mancherebbe altro) dai percorsi politici dei proprietari di quelle carte, in quella occasione apparve una nota nel sito del ministero che nel titolo definiva Rauti uno statista”. (segue) (Com)