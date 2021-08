Sport: Bernardo, bene Inter e Milan ma non si dimentichino dilettanti, giovani e disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Inter ha già debuttato e vinto. Domani tocca al Milan. Finalmente è tornato il pubblico sugli spalti e speriamo che il rispetto delle norme di sicurezza, non solo negli stadi, consenta di avere sempre una cornice adeguata al campionato. Il calcio ha sempre portato lustro a Milano, e ne siamo orgogliosi, ma lo sport milanese non è solo il nostro amato calcio” lo dichiara in una nota Luca Bernardo candidato sindaco del centrodestra. “Una giunta amica deve concentrarsi anche sugli ‘altri’, dalle categorie dilettantistiche a quelle amatoriali, pensando sempre alla disabilità. Sappiamo quanto le associazioni e le attrezzature sportive sul territorio di Milano e della città Metropolitana abbiano sofferto, anche a causa del Covid. Molte hanno dovuto chiudere. Altre hanno tenuto aperto con enormi difficoltà. Serve un affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi (come stabilito dal regolamento dei Municipi) per un’attività più efficiente e per ridurre i canoni di locazione alle associazioni senza scopo di lucro” ha aggiunto Bernardo. (segue) (Com)