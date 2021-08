Lavoro: Pichetto, no a norme punitive nei confronti delle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una nuova strategia di politica industriale per aumentare la competitività del sistema produttivo del nostro Paese: è per questo che c'è bisogno di creare un complesso di regole che tutelino i lavoratori e non permettano che essi siano licenziati via WhatsApp. Lo dichiara il viceministro di Forza Italia allo Sviluppo economico, Giliberto Pichetto, secondo cui "a tal fine occorre con urgenza una riforma delle norme sugli ammortizzatori sociali. Sulla questione delle delocalizzazioni - osserva Pichetto - vi è la necessità di un piano complessivo: non possiamo permetterci norme punitive nei confronti delle aziende e l’obiettivo non è crear loro limiti col rischio di soffocarle", precisa Pichetto. "Forza Italia valuterà attentamente il testo predisposto dal ministero del Lavoro per le successive ed eventuali richieste di miglioramento. I provvedimenti di cui abbiamo bisogno devono infatti puntare anche ad una ristrutturazione delle politiche attive per il lavoro. Tutto questo consentirà di attirare nel nostro Paese imprese estere e soprattutto permetterà di creare occupazione. Confido pertanto nella competenza del ministro Orlando e del viceministro Todde che sono certo troveranno una sintesi anche a favore di tutte quelle aziende che vogliono investire nel nostro territorio", conclude.(Com)