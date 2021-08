Russia: Putin, sbagliato imporre la vaccinazione contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione contro il coronavirus non dovrebbe essere imposta. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con i rappresentanti del partito Russia Unita, come riportato dal quotidiano "Kommersant". Secondo Putin, è necessario spiegare ai cittadini i benefici della vaccinazione ma senza obbligarli a sottoporsi all'inoculazione. "Certo, è possibile e necessario creare ogni sorta di incentivi, ma questa non dovrebbe essere una campagna di imposizione", ha spiegato il presidente russo. (Rum)