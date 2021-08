Spagna-Usa: colloquio Sanchez-Biden, basi di Moron e Rota impiegate per transito afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Spagna hanno concordato di impiegare due basi militari nel Sud del Paese iberico per accogliere i cittadini afghani che hanno collaborato con il governo Usa. Questo quanto emerso da un colloquio fra il presidente statunitense Joe Biden e il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, tenutosi nella serata di ieri. In una conversazione telefonica di 25 minuti, Biden e Sanchez hanno concordato di utilizzare le basi di Moron de la Frontera (vicino Siviglia) e di Rota (vicino Cadice) per i rifugiati in arrivo dall’Afghanistan, fino a quando non sarà determinata la loro successiva destinazione. "Pedro Sanchez e Joe Biden hanno concordato l’uso delle basi di Moron e Rota per ospitare gli afgani che hanno lavorato con gli Usa, mentre sono in transito verso altri Paesi”, si legge in una nota del governo spagnolo pubblicata oggi. Sanchez ha twittato nella serata di sabato spiegando di aver avuto “una notevole conversazione con il presidente Joe Biden, durante la quale abbiamo affrontato diverse questioni di comune interesse, in particolare la situazione in Afghanistan e la collaborazione fra i nostri governi nell’evacuazione dei cittadini dal Paese”. (Spm)