Gino Strada: De Chirico (FI), lui non vorrebbe alcun privilegio, nessuna deroga a toponomastica

- A dare oggi l’ultimo saluto a Gino Strada nella camera ardente allestita a Milano nella sede di Emergency anche il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico che sulla sua pagina Facebook ha sottolineato: “Abbiamo avuto pensieri politici sicuramente distanti, ma il rispetto per l'uomo oggi mi ha fatto venire qui a dargli l'ultimo saluto. Gino Strada ha avuto spesso posizioni contrastanti verso la politica italiana, sia dei governi di centrodestra che di centrosinistra. È innegabile che abbia fatto del bene e aiutato tante popolazioni, come quella afgana, colpite dalla guerra. Questo non significa però che Milano debba derogare alla legge nazionale che per la toponomastica prevede che debbano trascorrere 10 anni dalla morte per dedicargli una via o un parco. Per riprendere la frase che campeggia sulla parete della camera ardente nel palazzo di Emergency, lui non vorrebbe alcun privilegio. Nemmeno dall'aldilà. Che la terra ti sia lieve, Gino”. (Com)