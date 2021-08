Milano: Palazzo di Giustizia, via ai lavori in San Barnaba per area pedonale con alberi e parcheggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualificazione riguarderà successivamente anche il tratto stradale di via San Barnaba compreso tra i due incroci, con marciapiedi in pietra più ampi e un nuovo passaggio pedonale in corrispondenza dell'ingresso centrale del Palazzo, migliorando il paesaggio urbano e la sicurezza degli utenti. I due incroci e il nuovo passaggio pedonale saranno rialzati a livello marciapiedi per una migliore accessibilità per tutti e per ridurre la velocità dei veicoli, migliorando la sicurezza stradale. I lavori dureranno fino a marzo 2022, cercando di arrecare il minor disagio possibile all'attività del Palazzo di Giustizia e in generale alla mobilità di una parte importante della città, in cui convergono anche movimenti per chi accede ai servizi della sanità e della cultura. Le opere sono parte importante del più ampio intervento che ha interessato il Palazzo di Giustizia con la realizzazione dei nuovi uffici in via San Barnaba. (Com)