Libia: oltre 250 le vittime dei residuati bellici in più di un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 253 le vittime dei residuati bellici in Libia. E' quanto emerga dai dati diffusi dal Centro libico per l'azione contro le mine e i residui di guerra relativi al periodo compreso tra il 22 maggio 2020 e lo scorso 17 agosto, durante il quale si sono verificati 137 incidenti. Le vittime sono state registrate in molte regioni, prime fra tutte il sud di Tripoli, poi Sirte, Misurata, Tarhuna, Bani Walid, Mizdah e Bengasi. In particolare, le mine inesplose e i residuati bellici hanno provocato 103 morti e 150 feriti. Il 70 per cento delle vittime è costituito da civili, mentre il restante 30 per cento da specialisti dello sminamento dei ministeri dell'Interno e della Difesa.(Lit)