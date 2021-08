Milano: destinatario di mandato d’arresto europeo, arrestato 27enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di ieri, intorno alle 10.30 gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno arrestato un cittadino rumeno 27enne in un albergo in via Galla Placidia, destinatario di un mandato di arresto europeo (MAE). Tramite ‘Alert alloggiati’, il sistema telematico per il quale dopo che gli albergatori tramite la registrazione dei clienti, inseriscono i nominativi degli ospiti, se c’è qualche segnalazione scatta l’allerta della centrale operativa della polizia di Stato, i poliziotti sono subito intervenuti. La volante partita immediatamente verso l’albergo, non trovando l’uomo sul posto ha effettuato una perlustrazione nei dintorni trovandolo durante un posto di blocco in via Porpora all’interno di un’autovettura insieme ad altre due persone. L’uomo è destinatario di due mandati di arresto dalle autorità irlandesi per due reati commessi nel 2019. Uno è un danneggiamento, per il quale è prevista una pena massima di un anno, l’altro è una violenza sessuale per la quale è prevista una pena massima di dieci anni. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di San Vittore a disposizione della Corte d’appello che si dovrà pronunciare in merito. (Rem)