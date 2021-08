Bulgaria: evacuati cinque cittadini dall'Afghanistan grazie a volo organizzato dalla Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque cittadini bulgari evacuati dall'Afghanistan hanno già fatto ritorno in patria. Lo riferisce l'agenzia "Sofia News Agency", specificando che i cinque cittadini bulgari sono stati trasportati da aerei militari della Romania. Il volo in questione ha portato a Bucarest 15 anche cittadini romeni, accolti nella capitale dai ministri della Difesa e degli Esteri. Le autorità romene hanno assicurato che continueranno gli sforzi per evacuare i propri cittadini e i collaboratori afgani in loco. Il ministro degli Esteri bulgaro Svetlan Stoev ha parlato al telefono con l'omologo romeno Bogdan Aurescu, scambiando informazioni sulla situazione in Afghanistan. (Seb)