Milano: detenzione di stupefacenti, ventenne arrestato dalla polizia

- Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17.50, gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno arrestato un cittadino italiano ventenne con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno fermato a seguito di un controllo in metropolitana nel mezzanino della fermata Bonola. Addosso al ragazzo sono stati trovati 78 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 905 euro in contanti. (Rem)