Tunisia: arrestato un uomo, pianificava attentato contro il presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato un individuo in una città costiera del Paese nordafricano, con l'accusa di aver pianificato di assassinare il capo dello Stato, Kais Saied. Lo riferisce oggi il quotidiano tunisino "Al Chourouk". L'individuo arrestato, identificato come membro del movimento "Lupi solitari", stava pianificando di compiere un attentato ai danni del capo dello Stato in una città costiera del Paese, dove Saied dovrebbe recarsi a breve. Nelle scorse ore sono state avviate le indagini sul caso. La notizia giunge a quasi un mese dal colpo di mano di Saied che il 25 luglio scorso, nel giorno della festa della Repubblica, ha sollevato dall'incarico il primo ministro, Hichem Mechichi, e congelato per 30 giorni i lavori dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale dominato dal partito islamico Ennahda, invocando l’articolo 80 della Costituzione. Da allora, Saied ha attuato una serie di purghe e di nomine chiave, ma la crisi politica e soprattutto economica è lungi dall’essere risolta. Il capo dello Stato gode dell’appoggio dei militari e di ampie fasce della popolazione, ma deve ancora scogliere importanti nodi come la nomina di un nuovo primo ministro. (Tut)