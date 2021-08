Milano: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, arrestato 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti della polizia di Stato di Milano sono stati aggrediti da un cittadino italiano 31enne con precedenti penali, a seguito ad un intervento in via Marconi. Ieri sera, intorno alle 21.45, i poliziotti sono intervenuti per la segnalazione di una lite fra due persone, una di loro si è avventato su due agenti che hanno riportato contusioni e abrasioni guaribili in sette giorni. L’uomo è stato arrestato per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale (Rem)