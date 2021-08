Ambiente: Castelli, Superbonus misura strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Superbonus al 110 per cento "è uno dei pilastri della transizione ecologica. Almeno per due ordini di motivi: il primo, perché va fatto un grande lavoro sull’efficientamento energetico (e sismico) degli edifici; il secondo, perché la sostenibilità ambientale va di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica, e la riqualificazione ambientale produce utili e lavoro". Lo sottolinea sui social il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "Questo - prosegue - è un concetto che noi del Movimento 5 stelle abbiamo molto chiaro, ed è per questo che stiamo spingendo molto su questa misura. Il Superbonus sta funzionando e, grazie al grande lavoro parlamentare, durante la conversione del decreto Semplificazioni, ha avuto, proprio in queste ultime settimane, un’importante accelerazione. L’introduzione del modello unico ha, infatti, drasticamente semplificato gli adempimenti per accedere all’agevolazione. In un solo mese (da luglio ad agosto) abbiamo registrato un grande aumento dei cantieri avviati, che attualmente sono 32 mila, e i lavori nei condomini sono incrementati del 45 per cento. Stiamo riuscendo così a garantire ad un maggior numero di cittadini la possibilità di ottenere, per i loro immobili, una maggiore efficienza da un punto di vista energetico e sismico. E da questo processo di transizione, con la riduzione delle emissioni ed una rigenerazione urbana, a trarne beneficio non saranno solo i singoli cittadini ma l’intera comunità. Questa resta una misura strategica”, conclude.(Rin)