Roma 2021: Gualtieri, dati allarmanti su sfratti, riaffermeremo diritto all'abitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme lanciato dall'Unione inquilini Roma "rivela una situazione esplosiva, con oltre 4.500 sfratti nella sola Capitale. Negli ultimi 5 anni l'amministrazione comunale non ha investito per incrementare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre i contributi per gli affitti non sono riusciti ad arrivare a chi ne aveva bisogno. Un'emergenza, aggravata dalla pandemia, che va affrontata al più presto, perché mina la tenuta sociale della nostra città". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. "Noi - aggiunge - vogliamo riaffermare il diritto all'abitare quale diritto fondamentale dei cittadini, disseminare in modo omogeneo gli alloggi di edilizia pubblica, favorire l'integrazione funzionale tra politiche dell'abitare e politiche sociali personalizzate". Gualtieri ricorda quindi che se fosse eletto sindaco la sua proposta prevede la creazione di una "Agenzia per le Politiche abitative, con l'obiettivo di favorire l'accesso al mutuo per la prima casa per giovani e famiglie meno abbienti, gestire progetti innovativi per l'edilizia residenziale pubblica e il social housing, occuparsi della dotazione, della manutenzione e della riqualificazione del patrimonio di Erp". (segue) (Rer)