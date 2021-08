Roma: giovane aggredito in piazza dopo lite per futili motivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo ieri pomeriggio, poco dopo le 17, è stato aggredito violentemente in strada a seguito di una lite per futili motivi in piazza Guido Crepax e trasportato all'ospedale Sant'Eugenio all'Eur. Il giovane che ha riportato contusioni al volto, con una prognosi di 30 giorni, ha riferito alla polizia della lite ma non è stato in grado di ricordare altri dettagli sull'aggressore. Indagano gli agenti del commissariato Esposizione. (Rer)