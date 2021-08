© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rapina poco dopo l'una di stanotte si è verificata in via Tiburtina ai danni di una ragazza che ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita da uno straniero che le ha messo le mani al collo per sottrarle la collanina. La giovane è stata affidata alle cure del 118. Indaga il commissariato Sant'Ippolito. (Rer)