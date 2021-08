Roma: 24enne ferito con arma da taglio, aggressione in via del Pellegrino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di giovani è stato aggredito nelle prime ore del mattino, intorno alle 4:30, in via del Pellegrino al centro di Roma. Tra i ragazzi un 24enne ha riportato una ferita da arma da taglio all'addome, ora è ricoverato all'ospedale San Giovanni ma non è in pericolo di vita. Altri tre giovani hanno riportato lievi contusioni e ferite e sono stati curati e dimessi all'ospedale Santo Spirito. Il gruppo ha riferito di essere stato aggredito senza apparente motivo in strada. Indagano i commissariati di polizia Prati e Trevi. (Rer)