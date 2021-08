Cultura: Raggi, riapre Mausoleo Augusto, gratis per residenti Roma e Città metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo finalmente riaperto al pubblico il Mausoleo di Augusto, nel centro della nostra città. È il più antico sepolcro circolare dell'antichità, un monumento unico al mondo. Un bene prezioso che finalmente torna a mostrarsi in tutta la sua bellezza". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "La riapertura di questo importantissimo monumento - aggiunge - è stata possibile grazie all'atto di mecenatismo di fondazione Tim, all'impegno di Roma Capitale e della Sovrintendenza capitolina che ringrazio. Ricordo che per i cittadini di Roma e della città metropolitana gli ingressi sono gratuiti per tutto il 2021: un regalo che abbiamo voluto fare loro in questo momento di ripartenza. Roma torna a brillare, attirando turisti e investitori da tutto il mondo". (Rer)