Afghanistan: ministro Esteri britannico, Russia e Cina esercitino "influenza moderatrice" su talebani

- Il Regno Unito dovrebbe rivolgersi a Russia e Cina per esercitare un'"influenza moderatrice" sui talebani, nonostante la sfiducia tra Londra e i governi di Mosca e Pechino. Lo ha affermato il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab al quotidiano “The Sunday Telegraph”. "Dovremo coinvolgere Paesi con un'influenza potenzialmente moderatrice come Russia e Cina, per quanto scomodi", ha detto il capo della diplomazia britannica. (Rel)