Roma: tre spacciatori arrestati a Tor Bella Monaca, sequestrate centinaia di dosi di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In poche ore, ieri sera, sono state arrestate dai carabinieri a Tor Bella Monaca tre persone e sono state sequestrate centinaia di dosi tra cocaina e hashish a Tor Bella Monaca. A finire in manette una donna romana di 33 anni, con precedenti, sorpresa in via dell’Archeologia in possesso di una trentina di dosi singole di cocaina. In casa, durante la perquisizione, i carabinieri hanno anche rinvenuto una cartuccia calibro 38 special e quindi la 33enne è stata anche denunciata per detenzione abusiva di armi. Poco dopo, sempre in via dell’Archeologia, i militari hanno fermato un 29enne romano con precedenti dopo averlo trovato in possesso di 40 palline di cocaina e 20 dosi di hashish. Quasi contemporaneamente, nella vicina via dei Cochi, i carabinieri hanno fermato un romano di 33 anni, pregiudicato e attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre stava nascondendo sotto una siepe un borsello. I militari lo hanno recuperato, trovando al suo interno circa 80 grammi di hashish suddivisi in 25 involucri. Il 33enne è stato ammanettato e posto agli arresti domiciliari mentre gli altri 2 spacciatori sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. (Rer)