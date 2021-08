Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque irregolarmente nuvoloso, con annuvolamenti alternati a intermittenti schiarite, più consistenti nella seconda parte della giornata. Precipitazioni deboli possibili tra notte e primo mattino in pianura centro orientale e Appennino, possibili deboli isolati al pomeriggio sui rilievi prealpini centro orientali. Temperature minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime a circa 20°C, massime attorno a 29°C (Rem)