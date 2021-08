Grecia: ministro Esteri Dendias incontra oggi a Gerusalemme omologhi di Cipro e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Grecia, Cipro e Israele, rispettivamente Nikos Dendias, Nicos Christodoulides e Yair Lapid, avranno un incontro oggi a Gerusalemme. Come riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini", i tre ministri discuteranno degli sviluppi nella regione e delle possibili aree di cooperazione, come nel controllo degli incendi, la pandemia di coronavirus e la tutela dell’ambiente. Dendias, Christodoulides e Lapid terranno una conferenza stampa congiunta dopo la riunione. Successivamente, i ministri di Grecia e Cipro avranno un incontro con il ministro dell’Energia israeliano, Karin Elharrar. Sempre in giornata, Dendias incontrerà anche il premier Naftali Bennett e il presidente di Israele, Isaac Herzog. La visita del ministro greco si concluderà con un bilaterale insieme al responsabile del dicastero della Difesa israeliano, Benny Gantz, con il quale i temi della discussione dovrebbero centrarsi sulla cooperazione bilaterale e i recenti sviluppi nel Mediterraneo orientale e nel Medio oriente.(Gra)