Afghanistan: Mulè, con talebani disastro umanitario, Occidente recuperi credibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A una settimana dal ritorno dei talebani ecco la situazione in Afghanistan: disperati e morti all'aeroporto di Kabul (tra cui donne e bambini); in economia via libera a piantagioni con semi di oppio geneticamente modificati per raddoppiare il raccolto; nell'istruzione la prima riforma ad Herat stabilisce che 'la promiscuità scolastica è il male assoluto' con conseguente divieto di classi miste; niente democrazia e ripristino della Sharia con buona pace dei diritti umani". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "Per non parlare - prosegue - del peggioramento delle condizioni sociali e di vita di donne e bambini. L'Occidente ha svolto in Afghanistan un ruolo importante, ma ha sbagliato nel sottovalutare la debolezza dell'esercito afghano e la corruzione dilagante nei nodi economici strategici del Paese che ha lasciato la strada spianata ai talebani. L'Occidente non può consegnare nelle mani di questi taglia gole un Paese che ha visto un'intera generazione crescere sperando in un futuro migliore. Quindi tre priorità: salvare ancora e ancora vite umane fuori dai gate dell'aeroporto di Kabul grazie allo straordinario sforzo delle nostre Forze Armate, dell'intelligence e dei diplomatici; non lasciare carta bianca alla Cina da un punto di vista geopolitico - si scrive Afghanistan si legge Rare Earth Element (cioè il tesoro delle terre rare) - e ai talebani da un punto di vista dei diritti umani; sostenere le forze locali in una resistenza che può riprendere spazi e territorio. Proviamo come Alleanza atlantica, come europei a riconquistare credibilità, in primis agli occhi dei cittadini afghani", conclude Mulè.(Com)