Lavoro: Mazzetti (FI), Bonomi ha messo il dito nella piaga, fare quadrato intorno alle aziende

- "Impossibile dare torto al presidente di Confindustria che al Meeting di Rimini ha messo il dito nella piaga: il ministro Orlando e il sottosegretario Todde, sull'onda dell'emotività e a causa di un odio contro l'impresa duro a scomparire, rischiano di fare danni incalcolabili. In un momento in cui dovremmo fare quadrato e tutelare chi crea lavoro, come dimostrano i numeri". Lo dichiara Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "Per altro, dimostrano di non aver imparato la lezione nemmeno dopo gli errori dei predecessori Di Maio e Catalfo: il lavoro non si fa né si tutela per decreto. Se il nostro sistema economico e sociale ha retto è merito della manifattura, la seconda in Europa". Da Bonomi è arrivato anche un chiaro invito a non rallentare, soprattutto in vista delle scadenze elettorali, nel cammino di riforma: "Il percorso che abbiamo avviato in questi mesi è fondamentale per il rilancio del Paese e deve proseguire. Per questo quello di Bonomi è un impegno che raccolgo e che raccogliamo come Forza Italia", conclude.(Com)