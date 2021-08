Russia: ministero Esteri critica iniziativa ucraina della Piattaforma di Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia terrà conto della posizione dei partecipanti al forum Piattaforma di Crimea, organizzato dall'Ucraina. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo quanto riportato dal quotidiano "Kommersant". "Naturalmente, la Russia prenderà nota della posizione di questi Paesi e trarrà le conclusioni appropriate ", ha affermato Zakharova. La Piattaforma di Crimea è un forum internazionale finalizzato a reintegrare la penisola di Crimea in seno all'Ucraina, attraverso una discussione degli eventi che hanno portato alla sua annessione alla Russia nel 2014. Il forum, a cui parteciperanno i rappresentanti di 44 Paesi e organizzazioni internazionali, si terrà il 23 agosto in Ucraina. Zakharova ha espresso scetticismo riguardo all'utilità dell'evento, facendo notare che, per comprendere la penisola, i partecipanti farebbero meglio a visitarla. Invece, come ha fatto notare la portavoce, i partecipanti al forum si rifiutano per principio di visitare la Crimea e dialogare con i suoi abitanti. "Per capire di cosa e come vive la Crimea, basta semplicemente visitarla, invece di fingere che il tema della Crimea sia importante mentre si visitano posti che non hanno nulla a che fare con la Crimea", ha concluso Zakharova.(Rum)