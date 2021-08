Roma 2021: Figliomeni (Fd'I), Gualtieri pensa a rom e diritti Lgbt, priorità sono i romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo cinque anni di disastro Raggi ci aspettavamo un qualcosa di diverso dalla sinistra che, anche stavolta, dimostra di non cambiare mai e di non voler uscire, oltre che dalla Ztl, dai soliti luoghi comuni cari ai compagni affermando che, tra le priorità, vi sono quelle di dare una casa ai rom e aprire sportelli per i temi Lgbt". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, in riferimento al programma elettorale del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. "In una città dove, secondo Unione inquilini, in piena pandemia a Roma si è continuato a sfrattare e ben 335 famiglie sono finite in strada - aggiunge - è assurdo avere come priorità quella di dare le case ai rom. Nella nostra città la precarietà abitativa è una piaga alla quale l'amministrazione Raggi e la regione di Zingaretti non sono riuscite a dare una risposta. Molto spesso si tratta di nuclei abitativi colpiti dalla crisi economica e dalla perdita del lavoro, ma che, nonostante le difficoltà, pagano le tasse e non meritano di essere lasciati soli. Nel silenzio assordante di grillini ci siamo anche recati al dipartimento Politiche abitative per chiedere un cambio di passo nell'erogazione del bonus affitto e, nel recente assestamento di bilancio, avevamo presentato decine e decine di atti per chiedere ulteriori fondi per le famiglie in difficoltà e le abitazioni Erp senza mai ricevere risposta. Anche nella prossima consiliatura - conclude Figliomeni - ci attiveremo per dare una risposta alle famiglie romane in difficoltà". (Com)