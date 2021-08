Afghanistan: Erdogan, la Turchia non può fronteggiare "onere aggiuntivo di migranti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non sarebbe in grado di far fronte a un "onere aggiuntivo di migranti" in arrivo dall'Afghanistan. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una telefonata con la cancelliera tedesca, Angela Merkel. "Una nuova ondata migratoria è inevitabile se non vengono prese le misure necessarie in Afghanistan e in Iran", ha detto il capo dello Stato turco. Erdogan ha aggiunto: "La Turchia, che ha già cinque milioni di rifugiati, non può sostenere un onere aggiuntivo di migranti". Venerdì, durante una telefonata avvenuta con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, Erdogan ha accusato Bruxelles di essere "evasiva" rispetto alla richiesta di Ankara di rivedere l'accordo del 2016 tra Turchia e Unione Europea volto ad arginare i flussi migratori. La situazione in Afghanistan è stata anche al centro di una telefonata avvenuta sabato tra Erdogan e il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. La Turchia può in futuro continuare ad assumersi la responsabilità di mantenere la sicurezza e il funzionamento dell'aeroporto di Kabul, ha detto Erdogan. Il capo dello Stato turco ha sottolineato che Ankara auspica una transizione graduale in Afghanistan, evidenziando l'importanza che i talebani non ripetano i loro errori passati. Erdogan ha osservato che l'avvio di colloqui di pace e sicurezza tra talebani e leader afgani a Kabul è promettente, ricordando che in questo processo dovrebbero essere mantenuti aperti i canali di dialogo con i talebani. (Tua)